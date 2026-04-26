Bolnica Hadasah: Nismo krili da se Netanjahu leči od kancera

Bolnica Hadasah u Jerusalimu negirala je izveštaje pojedinih medijia da je postupila nepošteno kada je sa zakašnjenjem objavila informaciju o lečenju kancera prostate izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, ranije ove godine, preneo je Tajms of Izrael. Netanjahu je u petak saopštio da je bio na terapiji zbog lečenja raka, a nakon toga su iz bolnice potvrđeni ovi navodi. Kako se navodi, rak je otkriven “pre nekoliko meseci“, a Netanjahu je primio radioterapiju