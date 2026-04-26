Evropske sile ne čekaju „ekološke” dozvole sa ulice

Dok Jelisejska polata administrativnim prečicama ubrzava eksploataciju litijuma radi ekonomske suverenosti, domaći „eko-aktivizam” pretvara stratešku prednost Srbije u njen najveći gubitak

Dok se nad Evropom nadvija senka nove industrijske preraspodele karata, Pariz ne gubi vreme. Francuski predsednik Emanuel Makron, ponesen uspehom i simbolikom rekordno brze obnove katedrale Notr Dam, odlučio je da isti model „administrativnog pojednostavljenja” primeni na ono što smatra stubom buduće francuske moći – industriju. U dahu koji ne trpi birokratska odlaganja, Makron je 22. aprila proglasio početak realizacije oko 150 velikih industrijskih projekata