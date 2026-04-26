IRGC: Odgovor Irana na potencijalne napade prevazići će očekivanja neprijatelja

Iranske snage u potpunosti su spremne da odgovore na različite scenarije, uključujući i moguće kopnene operacije

Iranski Korpus čuvara islamske revolucije (IRGC) saopštio je danas da će svaka nova vojna akcija protiv Irana biti dočekana odgovorom na nivou "strateškog odvraćanja", upozoravajući na pojačanu spremnost zemlje da reaguje na eventualne napade. U saopštenju se navodi da bi odgovor na potencijalnu novu agresiju Sjedinjenih Američkih Država i Izraela "prevazišao očekivanja neprijatelja" i doveo do značajnog povećanja intenziteta odmazde, prenosi iranska TV Press.