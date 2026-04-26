Istraga: Osumnjičeni za pucnjavu u hotelu u kojem je bio Tramp nema dosije

Pripadnici američkog Federalnog istražnog biroa (FBI) počeli su pretres kuće osumnjičenog za pucnjavu u hotelu „Hilton” u Vašingtonu, u kojem se na svečanoj večeri u tom trenutku nalazio i američki predsednik Donald Tramp. Osumnjičeni je identifikovan kao Kol Tomas Alen (31) iz Torensa, predgrađa Los Anđelesa u Kaliforniji, prenosi Skaj njuz. On nema krivični dosije i nije bio na radaru policije, saopštio je danas američki zvaničnik. Kako pokazuju njegovi profili