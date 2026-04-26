Jokić o incidentu: Ne žalim što sam se suprotstavio Mekdenijelsu
Jokić je isključen pošto se na kraju duela sukobio sa Džejdenom Mekdenijelsom
Košarkaš Denvera Nikola Jokić izjavio je da se ne kaje zbog incidenta u finišu četvrtog meča prvog kola plej-ofa Zapadne konferencije NBA lige protiv Minesote. Jokić je isključen pošto se na kraju duela u Mineapolisu sukobio sa igračem Minesote Džejdenom Mekdenijelsom. Pored srpskog košarkaša isključen je i košarkaš domaćeg tima Džulijus Rendl. Jokiću se nije dopao potez Mekdenijelsa, koji je na nešto manje od dve sekunde pre kraja meča položio loptu u koš za