Jokić o incidentu: Ne žalim što sam se suprotstavio Mekdenijelsu

Košarkaš Denvera Nikola Jokić izjavio je da se ne kaje zbog incidenta u finišu četvrtog meča prvog kola plej-ofa Zapadne konferencije NBA lige protiv Minesote. Jokić je isključen pošto se na kraju duela u Mineapolisu sukobio sa igračem Minesote Džejdenom Mekdenijelsom. Pored srpskog košarkaša isključen je i košarkaš domaćeg tima Džulijus Rendl. Jokiću se nije dopao potez Mekdenijelsa, koji je na nešto manje od dve sekunde pre kraja meča položio loptu u koš za