Kolumbija u diplomatskom incidentu zbog neplaćenog računa

Restoran na Haitiju traži plaćanje za ketering usluge pružene tokom inauguracije kolumbijske ambasade, ali kolumbijska ambasada osporava iznos

Neplaćeni račun u jednom ekskluzivnom restoranu nakon zvanične posete kolumbijskog predsednika Gustava Petra Haitiju postao je diplomatski incident za kolumbijsku vladu, prenose danas mediji. Devet meseci nakon inauguracije ambasade u prestonici Haitija, Port o Prensu, lokalni restoran zahteva isplatu duga, dok kolumbijska ambasada na tom ostrvu i Ministarstvo spoljnih poslova dovode u pitanje traženi iznos, preneo je list Semana. Kako se navodi, jedna ketering