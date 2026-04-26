Košarkaš Olimpijakosa Saša Vezenkov ponovo proglašen za MVP Evrolige

Bugarin drugi put u karijeri proglašen za MVP regularnog dela sezone u Evroligi

Košarkaš Olimpijakosa Saša Vezenkov proglašen je za najkorisnijeg igrača Evrolige u sezoni 2025/2026, saopšteno je danas na zvaničnom sajtu takmičenja. Vezenkov (30) je ove sezone u Evroligi odigrao 34 meča, a prosečno je beležio 19,4 poena, 6,6 skokova i 1,3 asistencije po utakmici. Košarkašu Olimpijakosa je MVP nagrada pripala na osnovu glasova kapitena i glavnih trenera Evrolige (po 35 odsto), akreditovanih medija (20 odsto) i navijača (10 odsto). Vezenkov je