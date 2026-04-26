Poginuo mladić (20) na putu Raška-Kraljevo

Povređena još dva mladića

Na putu Raška-Kraljevo u mestu Ušće noćas se dogodila teška saobraćajna nesreća u kojoj je poginuo dvdesetogodišnji mladić, prenosi agencija Rina. Nesreća se dogodila u oko 1.30 časova na putu Raška-Kraljevo, a u vozilu su se u trenutku udesa, pored poginulog mladića, nalazile još dve osobe. „U automobilu su bila tri mladića, a jedan od njih, K. K. (20), podlegao je zadobijenim povredama. Stradali mladić bio je student iz Novog Pazara, koji je studirao u Kraljevu”,