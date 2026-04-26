Proglašena opasnost od napada bespilotnih letelica u Volgogradskoj oblasti

Meštanima se savetuje da izbegavaju otvorene prostore i prozore radi bezbednosti

Na celoj teritoriji Volgogradske oblasti proglašena je opasnost od napada bespilotnih letelica, saopšteno je iz aplikacije Ministarstva za vanredne situacije Rusije. „Bespilotna opasnost“ proglašena je u 19:23 (prema moskovskom vremenu) 25. aprila 2026. godine. Meštanima se savetuje da izbegavaju otvorene delove ulica i da se ne približavaju prozorima, navodi se u saopštenju. Ovo upozorenje dolazi kao preventivna mera u svetlu aktuelnih bezbednosnih pretnji u