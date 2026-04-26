Stanković i Blagojević odredili sastave za derbi

Treneri fudbalera Crvene zvezde i Partizana Dejan Stanković i Srđan Blagojević odredili su sastave za 179. večiti derbi. Crvena zvezda će igrati u sastavu: Mateus, Eraković, Veljković, Učena, Seol, Krunić, Elšnik, Avdić, Kostov, Katai, Arnautović. Za Partizan će igrati: Milošević, Roganović, Mitrović, Simić, Milovanović, Ugrešić, Dragojević, Sek, Vukotić, B. Kostić, Polter. Utakmica između Crvene zvezde i Partizana počinje u 18 časova na stadionu „Rajko Mitićˮ,