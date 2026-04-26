Devojčica i dečak na trotinetima povređeni u udesu u Beogradu

Dečak i devojčica stari 15 godina povređeni su sinoć nakon pada sa trotineta u Beogradu.

Devojčica je zadobila teške povrede i ona je prevezena do Urgentnog centra, dok je 15-godišnji dečak sa lakšim povredama prevezen na Institut za majku i dete. U Hitnoj pomoći kažu za RTS da je do udesa došlo u 00.45 časova na uglu Mileševske i Sinđelićeve ulice. Okolnosti pod kojima je došlo do udesa za sada nisu poznate. Iz Hitne pomoći apeluju na vozače automobila da obrate pažnju na vozače trotineta, ali i na vozače trotineta da voze pažljivo i prilagode brzinu