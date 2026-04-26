I danas protest Zborova Novog Sada zbog aktivista u pritvoru: Nova i duža blokada saobraćaja

Zborovi građana Novog Sada danas, 26. aprila blokiraće raskrsnicu Hadži Ruvimove i Bulevara Evrope na 19 minuta u znak protesta jer su njihovi aktivisti još u pritvoru na Klisi.

Ovi protesti počeli su u petak blokadom raskrsnice Sutjeske i Maksima Gorkog, kod novosadskog suda, a tada je protest trajao 17 minuta. Jučerašnji kod Futoške pijace je bio minut duži, odnosno trajao je 18 minuta, a današnji će biti minut duži - 19 minuta. Blokada će početi u 18 časova. Novosadski zborovi su najavili da će blokada svaki put trajati minut duže sve dok njihove kolege ne budu puštene iz pritvora. Aktivisti kojima je određeno mesec dana pritvora,