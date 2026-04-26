Novi DSS: Opozicija na izbore da izađe u jednom frontu a tri kolone; Monarhisti-POKS: Nema uslova za izbore

Potpredsednik NDSS Predrag Marsenić ocenio je danas da bi najbolje bilo da opozicija na izbore izađe u jednom frontu, ali u tri kolone - jednu bi činila desnica, drugu proevropska opozicija, a treću studenti. Kopredsednik Saveza Monarhisti - POKS Dušan Radosavljević je rekao da koalicija Nada ne učestvuje u radu parlamenta, kako ne bi davala legitimitet vlasti.

Na konferenciji za novinare saveza Monarhisti - Pokret za Kraljevinu Srbiju i Nove Demokratske stranke Srbije (NDSS) o izborima i programu autentične desnice Predrag Marsenić, potpredsednik NDSS-a je rekao da svi treba da sarađuju na smeni vlasti demokratskim sredstvima. "Bitno je da svi jasno kažu da je budućnost nova, demokratska i slobodna Srbija, bez Srpske napredne stranke i aktuelnog šefa države Aleksandra Vučića", rekao je Marsenić. Poručuje da "ukoliko se