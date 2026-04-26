Unutar Černobilja 40 godina kasnije: Nuklearno postrojenje i dalje u riziku zbog rusko-ukrajinskog rata

Četrdesetogodišnjica katastrofe u Černobilju navršava se usred rusko-ukrajinskog rata čija završnica nije na vidiku. U februaru 2025. godine, jeftin ruski dron probio je zaštitni omotač u Černobilju. Radnici upozoravaju da mesto najteže mirnodopske katastrofe na svetu i dalje nije bezbedno.

Reporter Gardijana Pjotr Sauer je povodom 40. godišnjice nuklearne katastrofe obišao Černobilj. "Dozimetar zakačen na grudima počinje brže da 'otkucava' čim zakoračite van obeležene staze unutar nuklearne elektrane Černobilj. Kada se vratite korak unazad, zvuk se usporava – nevidljiva linija između čistog tla i kontaminacije", piše Gardijanov reporter. Iznad se uzdiže "novi bezbednosni omotač" (NSC) – najveća pokretna čelična konstrukcija ikada izgrađena, viša od