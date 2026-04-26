Cvijanović: Najoštrije osuđujem napad na Trampa

BANJALUKA - Srpski član Predsedništva BiH Željka Cvijanović najoštrije je danas osudila napad na američkog predsednika Donalda Trampa tokom godišnje večere Udruženja dopisnika Bele kuće, navodeći da nasilje ne može da bude prihvatljivo sredstvo političke borbe.

"Zaprepastila me vest o oružanom napadu na predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa, njegovu porodicu i saradnike", navela je Cvijanović na platformi X. Ona je istakla da je dobra okolnost što napadač nije uspeo u svojoj nameri i što niko nije poginuo "u ovom podmuklom napadu". "Nadam se brzom oporavku ranjenog pripadnika obezbeđenja. Nasilje nije i ne može biti prihvatljivo sredstvo političke borbe", istakla je Cvijanović. Na godišnjoj večeri