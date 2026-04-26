Pucnjava na događaju u Vašingtonu, Tramp nepovređen evakuisan, mete njegovi zvaničnici

VAŠINGTON - Na godišnjoj večeri Udruženja dopisnika Bele kuće, kojoj je tokom protekle večeri prisustvovao američki predsednik Donald Tramp, naoružani muškarac koji je identifikovan kao Kol Tomas Alen (31) ispalio je više hitaca, nakon čega su svi prisutni evakuisani a u pucnjavi niko nije povređen. Policija veruje da je osumnjičeni ispalio hitac, na osnovu "preliminarnih informacija", izjavio je privremeni načelnik policije u Vašingtonu Džefri V. Kerol, prenosi CNN.

Direktor Tajne službe Šon Karan rekao je da je u pucnjavi jedan pripadnik obezbeđenja upucan u zaštitnoj opremi, zbog čega je hospitalizovan, kao i da je osumnjičeni odmah uhapšen. "Videli smo šta rade, i ta osoba je, kada je napala kontrolni punkt, uhapšena. To pokazuje da naša višeslojna zaštita funkcioniše", kazao je Karan. U Hotelu "HILTON" u kojem se održavao događaj čulo se pet hitaca, prenosi Skaj njuz. - FBI pretresa kuću osumnjičenog za pucnjavu u hotelu u