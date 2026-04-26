Pucnjava u Vašingtonu - U sobi osumnjičenog pronađen njegov manifest; Tužilaštvo: Tramp i saradnici verovatne mete napada

VAŠINGTON - Američki predsednik Donald Tramp je hitno evakuisan sa večere Udruženja dopisnika iz Bele kuće pošto su se začuli pucnji. Osumnjičeni, koji je u pritvoru, identifikovan je kao Kol Tomas Alen (31). U pucnjavi je ustreljen jedan pripadnik obezbeđenja koji je nosio zaštitnu opremu. Vršilac dužnosti saveznog tužioca SAD Tod Blanš tvrdi da rezultati dosadšnje istrage pokazuju da je Tramp bio "verovatna" meta osumnjičenog, kao i članovi njegove administracije. Kaže i da osumnjičeni za napad ne želi

- Napadač poslao 'antitrampovski manifest' porodici, ciljao zvaničnike Osumnjičeni za pucnjavu na večeri Udruženja dopisnika Bele kuce (WHCA) Kol Alen poslao je svojoj porodici "manifest" neposredno pre napada, u kojem navodi da je planirao ubistva zvaničnika administracije predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa, piše danas Njujork post (NYP) pozivajući se na bezbednosne izvore. - Tramp: Napadač pun mržnje sa antihrišćanskim stavovima,