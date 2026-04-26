SAD objavile milione nacističkih dosijea iz perioda 1927-1945

VAŠINGTON - Nacionalni arhiv Sjedinjenih Američkih Država objavio je obimnu digitalnu bazu koja sadrži milione dokumenata o članovima Nacionalsocijalističke nemačke radničke partije (NSDAP) i povezanim osobama iz perioda nacističke Nemačke, dostupnu javnosti bez registracije.

Reč je, kako navodi Dojče vele, o oko 16,3 miliona digitalnih zapisa, nastalih skeniranjem više od 5.500 mikrofilmova, koji obuhvataju period od 1927. do 1945. godine. Dokumenti sadrže lične podatke, uključujući ime i prezime, datum i mesto rođenja, prebivalište, zanimanje i druge biografske informacije, a odnose se uglavnom na nemačke i austrijske državljane, kao i pripadnike nemačke manjine u drugim državama. Građa obuhvata tri glavne kategorije - članstvo u