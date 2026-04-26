Tramp: Napadač pun mržnje sa antihrišćanskim stavovima, organizovaćemo ponovo događaj

VAŠINGTON - Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da je osumnjičeni za sinoćnji napad u hotelu Hilton u Vašingtonu "bolestan čovek" sa "mnogo mržnje u srcu", koji ima izražene "antihrišćanske stavove" i najavio da bi otkazani događaj Udruženja dopisnika Bele kuce (WHCA) uskoro mogao da bude ponovo održan.

Tramp u intervjuu za Foks Njuz, pozivajući se na navodni manifest pronađen u hotelskoj sobi osumnjičenog, dodao da je reč o "veoma problematičnoj osobi". "Kada pročitate njegov manifest, jasno je da mrzi hrišćane", rekao je Tramp. On nije demantovao navode da je osumnjičeni identifikovan kao Kol Alen, a naveo je i da je njegova porodica ranije pokušala da kontaktira policiju zbog zabrinutosti za njegovo ponašanje. "Voleo bih da su nas o tome ranije obavestili, ali