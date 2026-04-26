Tzv. kosovska policija u Z. Potoku privela maloletnika zbog natpisa na majici

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
ZUBIN POTOK - Pripadnici tzv. kosovske policije priveli su danas mladića B.J. (17) iz Zubinog Potoka zbog natpisa "Četnici sever" koji je imao na majici, prenose srpski mediji na Kosovu i Metohiji.

U tzv. kosovskoj policiji rečeno je da će mladić, nakon što mu bude napisana kazna za navodno narušavanje reda i mira, najverovatnije biti pušten. Natpis "Četnici sever" je, inače, jedno od obeležja navijača kluba Crvena zvezda. U Beogradu je u toku večiti derbi između Partizana i Zvezde. Tzv. kosovska policija je u proteklih nekoliko meseci privela više osoba, uključujući i maloletnike, zbog natpisa na majicama, od kojih su neki bili sa srpskim nacionalnim
