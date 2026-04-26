Vučić osudio napad na Trampa: Srbija snažno osuđuje svaki oblik nasilja

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić osudio je danas napad na predsednika SAD-a Donalda Trampa koji se dogodio noćas u Vašingtonu i poručio da političko nasilje predstavlja kukavičluk u najgorem obliku i da Srbija snažno osuđuje svako nasilje.

"Najsnažnije osuđujem oružani napad na predsednika SAD Donalda Trampa i njegovu porodicu. Vest o pucnjavi primio sam sa velikom zabrinutošću, ali i olakšanjem, jer su predsednik Tramp i druge visoke zvanice i prisutni novinari nepovređeni. Političko nasilje predstavlja kukavičluk u najgorem obliku, koji razara svaku državu i dovodi do još dubljih podela", napisao je Vučić na društvenoj mreži X. Istakao je da posebno zabrinjava činjenica da su ovom incidentu već