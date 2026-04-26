Bojić: Prevencija najbolja za srce, jesti umereno, bez žderanja

Direktor Instituta „Dedinje“ Milovan Bojić upozorio je da smo zemlja sa najvećim procentom smrtnosti od bolesti srca i krvnih sudova i apelovao na građane na mere prevencije i odvikavanje od nezdravih životnih navika. „Primetili smo da je povećan broj pacijanata (u Institutu).

Ali ne treba zaboraviti da smo mi zemlja sa najvećim procentom smrtnosti od bolesti srca i krvnih sudova, ali i sa najvećom stopom obolevanja i da smo godinama, zajedno sa Rusijom i Ukrajinom, u prva tri mesta u Evropi po tome“, rekao je Bojić za Politiku. On je naglasio da je državna strategija u borbi protiv kardiovaskularnih bolesti skinuti tu smrtnost sa 54 na nešto više od 40 odsto, ali da je i taj broj i dalje velik Dodao je da se primećuje da je veći broj