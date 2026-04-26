Bojić: Prevencija najbolja za srce, jesti umereno, bez žderanja
Serbian News Media pre 31 minuta
Direktor Instituta „Dedinje“ Milovan Bojić upozorio je da smo zemlja sa najvećim procentom smrtnosti od bolesti srca i krvnih sudova i apelovao na građane na mere prevencije i odvikavanje od nezdravih životnih navika. „Primetili smo da je povećan broj pacijanata (u Institutu).
Ali ne treba zaboraviti da smo mi zemlja sa najvećim procentom smrtnosti od bolesti srca i krvnih sudova, ali i sa najvećom stopom obolevanja i da smo godinama, zajedno sa Rusijom i Ukrajinom, u prva tri mesta u Evropi po tome“, rekao je Bojić za Politiku. On je naglasio da je državna strategija u borbi protiv kardiovaskularnih bolesti skinuti tu smrtnost sa 54 na nešto više od 40 odsto, ali da je i taj broj i dalje velik Dodao je da se primećuje da je veći broj