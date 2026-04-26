Mediji: Napadač na Trampovoj večeri 31-godišnji Kol Tomas Alen iz Los Anđelesa
Američki mediji javili su da je napadač koji je pucao na večeri američkog predsednika Donalda Trampa sa izveštačima iz Bele kuće identifikovan kao Kol Tomas Alen iz Torensa, u jugozapadnom predgrađu Los Anđelesa.
Si-Bi-Es Njuz (CBS News) je javio da je Alen (31) radio kao tutor u Torensu nakon što je diplomirao na visoko cenjenom Kalifornijskom tehnološkom institutu. Policija kaže da je bio gost hotela Vašington Hilton, gde se održavala večera i da je kod sebe imao razno oružje – uključujući pištolje i noževe. Alen je na bolničkom lečenju nakon incidenta, navodi Bi-Bi-Si (BBC). Očekuje se da će biti formalno optužen u ponedeljak.