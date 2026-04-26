Šef kancelarije NATO u Beogradu: Poštujemo politiku vojne neutralnosti Srbije

Serbian News Media pre 1 sat
Šef kancelarije NATO u Beogradu, brigadni general Antonio Stasi, izjavio je da NATO ceni svoje partnerstvo sa Srbijom i da u potpunosti poštuje njenu politiku vojne neutralnosti. „Partnerstvo NATO i Srbije bi trebalo da bude dvosmerna ulica, zasnovano na uzajamnom poverenju i poštovanju, kao i iskrenoj posvećenosti regionalnoj stabilnosti.

U tom smislu mi dajemo svoj doprinos, preduzimajući konkretne korake. To uključuje i zajedničku važnu vežbu NATO i Vojske Srbije ovog maja, kao i unapređenje našeg političkog dijaloga“, rekao je Stasi za Kurir. On je dodao da Zapadni Balkan ostaje visoko na listi prioriteta NATO kao region od strateškog značaja za naš savez. „Čvrsto smo posvećeni stabilnosti u regionu i nećemo dozvoliti da nastane bezbednosni vakuum“, rekao je italijanski general. On je izrazio
