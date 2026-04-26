Barkli o Jokićevom sukobu: Dao bih 500$ da ga sravne sa zemljom

Posle pobede Minesota Timbervulvsa protiv Denver Nagetsa 112:96 na domaćem parketu za 3-1 u seriji prvog kola plej-ofa usledila je analiza dva segmenta u emisiji "Inside the NBA".

Prvi je očajna igra Nikole Jokića i franšize iz Kolorada, pogotovo u poslednjoj četvrtini u kojoj je 211 cm visoki Srbin imao više isključenja sa utakmice (1) nego koševa iz igre (0/6). Šakil O’Nil i Čarls Barkli imali su zanimljiva viđenja u vezi sa sukobom Srbina i Džejdena Mekdejnijelsa, koji je počeo tako što je 206 cm visoki krilni igrač Minesote položio loptu u nebranjeni koš iako je utakmica rezultatski već bila rešena, što je 31-godišnjak iz Sombora doživeo