Mihin sin na derbi doveo zvezdu Premijer lige

Dušan Mihajlović, sin pokojnog Siniše Mihajlovića, gledao je 179. beogradski večiti derbi u društvu fudbalera Totenhema Dejana Kuluševskog.

Dušan je inače u kumovskim odnosima sa trenerom Crvene zvezde Dejanom Stankovićem, koji je bio jedan od najboljih prijatelja njegovog pokojnog oca, tako da ne propušta priliku da ga podrži svaki put kada je u prilici. Mladi Mihajlović je ovoga puta na stadion „Rajko Mitić“ doveo Kuluševskog, koji je trenutno van ekipe jer se oporavlja od povrede. Vezista je rođen u Švedskoj, ali su njegovi roditelji poreklom iz Severne Makedonije, tako da mu su ovi prostori bliski,