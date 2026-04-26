Mihin sin na derbi doveo zvezdu Premijer lige

Sport klub pre 7 minuta  |  Autor: Katarina Kostić
Mihin sin na derbi doveo zvezdu Premijer lige

Dušan Mihajlović, sin pokojnog Siniše Mihajlovića, gledao je 179. beogradski večiti derbi u društvu fudbalera Totenhema Dejana Kuluševskog.

Dušan je inače u kumovskim odnosima sa trenerom Crvene zvezde Dejanom Stankovićem, koji je bio jedan od najboljih prijatelja njegovog pokojnog oca, tako da ne propušta priliku da ga podrži svaki put kada je u prilici. Mladi Mihajlović je ovoga puta na stadion „Rajko Mitić“ doveo Kuluševskog, koji je trenutno van ekipe jer se oporavlja od povrede. Vezista je rođen u Švedskoj, ali su njegovi roditelji poreklom iz Severne Makedonije, tako da mu su ovi prostori bliski,
Siniša MihajlovićDejan StankovićFudbalCrvena ZvezdaTotenhemMakedonijaPremijer ligaŠvedskaderbiSeverna Makedonija

Delegat sudija u Italiji suspendovao sam sebe

(VIDEO) Mark Markez izleteo sa staze, njegov brat odneo pobedu u Herezu

Krunić u četvrtfinalu dubla na mastersu u Madridu

Ubedljiva pobeda Crvene zvezde nad Partizanom

