Slađe nije moglo: Zvezda razbila Partizan za 37. titulu

Slađe nije moglo: fudbaleri Crvene zvezde razbili su Partizan (3:0) i osvojili 37. šampionsku titulu! Ubedljivo i efektno, ekipa Dejana Stankovića potvrdila je dominaciju na domaćim terenima i prigrabila deveti pehar u poslednjih devet godina.

Odigrali su sjajno crveno-beli protiv najljućeg rivala, nametnuli inicijatuvu od starta i sa tri efektna gola, četiri kola pre kraja prvenstva, potpisali očekivani trijumf vredan titule. Počelo je golom Erakovića u 18. minutu, za nastavak se postarao Avdić, a overu Seol. Partizan je ostao na kolenima, daleko od moći da konkretnije zapreti novom šampionu. Detalj s početka gol serije, asistencija Kataija i egzekucija Erakovića, najbolje je opisao disproporciju u