Svetski rekorder: Pred ciljem je uvek mnogo bola…

“Moj um je bio spreman”, konstatovao je novi svetski rekorder u maratonu – Sabastijan Save.

Kenijac, koji je trijumfovao i prošle godine u Londonu, zaustavio je štopericu na 1:59:30. Prvi je čovek u istoriji koji je istrčao maraton za manje od dva sata. „Veoma sam uzbuđen. Trčati svetski rekord na London maratonu, po drugi put i na mom omiljenom mestu… To se ne zaboravlja. Biće to nešto čega ću se uvek sećati i što će zauvek ostati u mom umu”, rekao je 29-godišnji Save i dodao: „Na 40 kilometara sam shvatio da neću lako pobediti jer je moj kolega iz