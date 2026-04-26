UŽIVO: Jokić i Marej blistaju, Denver se malo odvojio

Minesota i Denver noćas od 2.30 časova igraju četvrti meč prvog kola plej ofa Zapadne konferencije NBA lige.

Trenutni rezultat u seriji je 2:1 za Timbervulse, koji su dobili prethdona dva duela. Prvo su napravili brejk u Denveru, a onda u trećem meču deklasirali Nagetse. Još veći problem za tim iz Kolorada je činjenica da su u poslednja dva duela u Minesoti našli lek za Nikolu Jokića. Trostruki MVP je odigrao veoma loše završnicu druge i celu treću utakmicu tako da će Nagetsi biti u ozbiljnom problemu ako se to ponovi u četvrtom meču. Da bi ostali u igri, igrači Denvera