UŽIVO: Rezervisti Minesote uništavaju Denver

Minesota i Denver igraju četvrti meč prvog kola plej ofa Zapadne konferencije NBA lige.

Na kraju treće deonice vodi Minesota 82:78. Jokić je blizu tripl dabla sa 20 poena, 10 skokova i 9 asistencija. Minesota se u prvom poluvremenu suočila sa dve teške povrede. Prvo je meč napustio Donte Divićenco, a pred kraj prvog dela i Entoni Edvards. Divićenco se neće vraćati do kraja ovog duela. Čeka se odluka o Edvardsu. Trenutni rezultat u seriji je 2:1 za Timbervulse, koji su dobili prethdona dva duela. Prvo su napravili brejk u Denveru, a onda u trećem meču