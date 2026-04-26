(VIDEO) Košmar Nikole Jokića: 0 % iz igre, greške, isključenje

Nikola Jokić je odigrao jednu od najgorih četvrtih četvrtina od kada je stigao u NBA, a sigurno najgoru u plej ofu u porazu Denvera od Minesote u četvrtom meču prvog kola plej ofa 112:96.

Trostruki MVP se u igru vratio na 9:16 minuta do kraja meča i od tog trenutka praktično nije uradio ništa. Imao je šest pokušaja iz igre, svih šest je promašio. Na kraju je meč završio sa 8 od 22 iz igre, a u jednom trenutku je imao 8 od 12, što znači da 10 vezanih šuteva nije pogodio. Pored toga u trenucima kada je Denver prišao na sedam razlike, Jokić je u kratkom razmaku „prodao“ dve lopte. Meč je završio sa četiri greške. Vrhunac je stigao na sekund pre kraja