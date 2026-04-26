Istorija u Londonu i prvi maraton koji je istrčan za manje od dva sata

Sportske.net pre 1 sat  |  Sportske.net
Kenijski atletičar Sebastijan Save postao je prvi čovek koji je probio granicu od dva sata u maratonu u zvaničnoj trci, pošto je danas na Londonskom maratonu pobedio rezultatom 1:59:30.

Save je za 35 sekundi nadmašio prethodni rekord koji je držao pokojni Kelvin Kiptum, koji je 2023. godine na maratonu u Čikagu istrčao vreme 2:00:35. Drugo mesto zauzeo je Jomif Kejelča sa 1:59:41, čime je postao drugi atletičar u istoriji koji je maraton završio za manje od dva sata u zvaničnoj konkurenciji. U ženskoj konkurenciji, Tigst Asefa odbranila je titulu rezultatom 2:15:41, što je za 16 sekundi sporije od rekorda staze koji je postavila Paula Radklif
