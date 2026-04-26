Sansi bez rešenja za nemilosrdnog Šeja, Oklahoma sprema ''metlu''!

Za razliku od lidera Istočne konferencije Detroit Pistonsa koji se prilično muči protiv Orlanda u prvoj rundi plej-ofa, lider Zapada - ekipa Oklahoma Tandera nema tih problema protiv Finiks Sansa i posle tri odigrane utakmice vodi sa 3:0 u pobedama.

Posle dva trijumfa na svom terenu, Oklahoma je večeras i u gostima bila bolja od Sansa, ovoga puta je trijumfovala rezultatom 121:109, pa će za tri dana moći da završi posao i izbori plasman u polufinale plej-ofa Zapadne konferencije. Finiks je u većem delu prvog poluvremena solidno parirao kvalitetnijim gostima, ali u finišu drugog kvartala Oklahoma pravi seriju 9:0 za vođstvo od 59:51, posle čega Sansi ni u jednom trenutku do kraja meča nisu uspeli da ugroze