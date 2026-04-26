UŽIVO Obrt na Bliskom istoku: Arakči se vratio u Pakistan
Sputnik pre 54 minuta
Iranska garda poručila da će odgovor na potencijalne napade prevazići očekivanja neprijatelja. Požar u vojnoj bazi u Engleskoj koju koriste SAD za napad na Iran. Izrael nastavio napade na jug Libana. Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči vratio se u Pakistan nakon jednodnevne posete Omanu, prenose mediji.
Predsednik SAD Donald Tramp izjavio da ga pucnjava tokom održavanja svečane večere Udruženja dopisnika Bele kuće neće odvratiti od rata u Iranu. Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči izjavio da je tokom posete Islamabadu predstavio "izvodljiv okvir" Teherana pakistanskim posrednicima, usmeren na trajno okončanje rata. Tramp je rekao da je Iran "ponudio mnogo, ali ne dovoljno" nakon što je objavio da više neće da šalje delegaciju u Pakistan na još jednu