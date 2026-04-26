Denver je verovatno gotov, priča o eri Nikole Jokića i nedovoljna dostignuća...

Denver Nagetsi se nalaze na ivici ispadanja iz plej-ofa NBA lige, pošto gube u seriji od Minesote - 3:1.

Biće vekliki izazov za Nikolu Jokića, koji će morati sa svojim timom da zaređa čak tri pobede kako bi se našao u drugoj rundi doigravanja. Nalazi se Srbin u krizi, ne igra na najvišem nivou, na kojem je bio do povrede, koja ga je od terena odvojila na više od mesec dana. U četvrtom meču sa Minesotom je i ušao u sukob sa protivničkim košarkašem Džejdenom Mekdenijelsom. Analitičar ESPN-a Endi Bejli je na društvenoj mreži "X" napisao: - Nagetsi su verovatno gotovi.