Srpkinja pisala istoriju atletike, učestvovala u čudu koje će se prepričavati decenijama

Atletičar iz Kenije Sebastijan Save postavio je novi svetski rekord u maratonu, pošto je danas pobedio na Londonskom maratonu u vremenu jedan sat, 59 minuta i 30 sekundi.

Save je postao prvi atletičar u istoriji, koji je maraton istrčao za manje od dva sata. On je oborio prethodni svetski rekord - 2:00:35, koji je u oktobru 2023. godine na Čikaškom maratonu postavio Kenijac Kelvin Kiptum. Zajedničko i jednom i drugom rekordu je da je Tanjug imao predstavnika na stazi - urednicu Biljanu Radeku. Ona je danas u Londonu istrčala četvrti "veliki maraton", a između je nastupala u Njujorku i Berlinu. Uspela je da se kvalifikuje za čuveni