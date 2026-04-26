Amerikanci besni: Dali Iranu svoje vojne tajne na tanjiru

IRANSKE vlasti navodno analiziraju neeksplodirane američke projektile i kasetnu municiju pronađene na jugu zemlje u provinciji Ormuzgan, u okviru, kako se navodi, procesa "obrnutog inženjeringa", objavili su danas iranski državni mediji.

Foto: USAFP/dwards.af.mil Prema navodima, pripadnici Islamske revolucionarne garde (IRGC) pronašli su i neutralisali više od 15 teških američkih projektila, nakon čega je municija prebačena u tehničke i istraživačke jedinice radi, kako se navodi, "obrnutog inženjeringa" Takođe je, prenosi Press TV, saopšteno da su jedinice za uklanjanje eksplozivnih sredstava iz sastava IRGC-a, iz provincije Zandžan, pronašle više od 9.500 kasetnih bombi na teritoriji te oblasti.