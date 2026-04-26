Jokić besan kao ris! Žena spasavala živu glavu, haos iz drugog ugla (video)

Osvanuo je na društvenim mrežama novi snimak sukoba Nikole Jokića i Džejdena Mekdenijelsa.

FOTO: Tanjug/AP Photo/Abbie Parr Tokom sukoba dvojice košarkaša jedna žena bežala je glavom bez obzira. Na snimku se vidi da Džejden u jednom moentu pokušava da pobegne od Nikole, a na novom videu koji se pojavio na društvenim mrežama, jasno je i zašto. Jokića koji je bio besan kao ris u tom momentu je bilo teško zaustaviti, delovalo je da će srušiti sve pred sobom, a dok je autor snimka bio baš hrabar, jedna žena, koja je bila kraj terena, u poslednji čas je