Scene užasa i evakuacija američkog predsednika: Atentat na Trampa sprečen u „Hiltonu”, tu je pre četiri decenije pogođen i Regan (video)

Dramatične scene odigrale su se sinoć u prestonici Sjedinjenih Američkih Država kada je naoružani napadač otvorio vatru u hotelu „Hilton”, tokom događaja na kojem je prisustvovao državni vrh. Incident je doveo do munjevite reakcije Tajne službe i evakuacije predsednika Donalda Trampa sa bine.

Tanjug/AP Photo/Tom Brenner Dok su svetski mediji uživo prenosili dešavanja iz Vašingtona, prve vesti su bile krajnje zabrinjavajuće – navodilo se da je jedna osoba podlegla povredama. Međutim, kasnijom proverom je utvrđeno da žrtava nema. Napadač je brzom akcijom bezbednosnih snaga savladan i uhapšen na licu mesta. Tokom okršaja, pogođen je jedan pripadnik službi bezbednosti. Na sreću, metak je zaustavio neprobojni prsluk, te se očekuje da će sa povređenim agentom