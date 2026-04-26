Sve što ste želeli da znate o "večitom derbiju": Ko sudi, ko prenosi, ko ne igra...

Nedelja će biti praznik fudbala. Svoj 179. večiti derbi odigraće Crvena zvezda i Partizan, a domaćin u slučaju pobede nad najvećim rivalom već danas može da proslavi titulu.

FOTO: Bane T. Stojanovic/ATA Images Bod je crveno-belima potreban za odbranu titule šampiona Srbije, a za drugo mesto veliku borbu vode Partizan i Vojvodina. Susret se igra od 18 časova, na stadionu Rajko Mitić. Prenosiće ga Arena premijum 1 kanal, a pratiti ga možete i uživo na našem portalu. Pravdu na ovom meču deliće Miloš Milanović, a pomoćnici će mu biti Svetozar Živin i Milan Pašajlić. Četvrti sudija biće Danilo Nikolić. Dok će Momčilo Marković biti VAR