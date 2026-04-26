Panika u Vašingtonu: Donald i Melanija Tramp evakuisani posle pucnjave (VIDEO)

Američki predsednik Donald Tramp je evakuisan sa svečane godišnje večere izveštača iz Bele kuće pošto je muškarac otvorio vatru

Muškarac je počeo da puca u predvorju Hotela „Vašington Hilton", gde se događaj odvijao, a među zvanicama je bio i Tramp. Pripadnik obezbeđenja je pogođen u pucnjavi, ali se, prema Trampovim rečima, dobro oseća, pošto je nosio zaštitni prsluk. Policija tvrdi da je napadač uhapšen i da se radi o tridesetjednogodišnjem Kolu Alenu, iz Torensa, u Kaliforniji. Navodeno je da je Alen imao pušku sačmaricu, pištolj i više noževa.