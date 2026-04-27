Novi krug stambenih kredita za mlade: Garantna šema veća za 300 miliona evra

Pomoćnik ministra finansija Ognjen Popović izjavio je danas da zahtevi građana i banaka ukazuju da je potrebno da država za ovu godinu izdvoji još 300 miliona evra za subvencionisane kredite mladima za kupovinu stana.

Naveo je da će Ministarstvo finansija sa partnerima uputiti inicijativu Narodnoj skupštini o izmenama i dopunama zakona kojim se to reguliše. Popović je rekao da ministarstvo pozdravlja inicijativu predsednika Srbije Aleksandra Vučića da država za garantnu šemu izdvoji još 300 miliona evra za ovu godinu i podsetio da je do sada odobreno 6. 645 kredita mladima za kupovinu stana. ''Taj iznos od 300 miliona je apsolutno nešto što i naše analize pokazuju i što zahtevi