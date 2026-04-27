Aleksić (NPS): Opozicija i studenti treba da se ponašaju kao da će izbori biti u julu

Beta pre 52 minuta

 Predsednik Narodnog pokreta Srbije (NPS) Miroslav Aleksić kazao je danas da svi politički akteri koji se protive vlasti treba da se ponašaju kao da će se vanredni parlamentarni izbori održati u julu te da je važno da se svi potrude da ne dođe do rasipanja opozicionih glasova.

Aleksić je gostujući na televiziji Nova S kazao da bi formiranje zajedničke liste studenata i opozicije bilo idealan scenario i da bi u tom slučaju Srpska napredna stranka (SNS) izgubila izbore.

"Brojevi kažu da u zbiru studentska lista i opozicione stranke pobeđuju režim Aleksandra Vučića (...) Kada vam gori kuća, nije važno da li požar gasite crvenim ili plavim kofama vode. Važno je da ga ugasite. Kada se stvori ambijent za politički život, možemo da pričamo o ideologijama, programima i ostalim stvarima", kazao je lider NPS.

Po njegovim rečima, predsednik Srbije Aleksandar Vučić je svestan da SNS nema većinsku podršku građana i zato okleva sa raspisivanjem izbora.

"Vučić se boji izbora, ne postoji dobar termin izbora za SNS, svesni su da većina građana Srbije njih ne podržava (...) Oni će se voditi logikom pukog preživljavanja, jer je za njih ostanak na vlasti pitanje slobode. Zato neće birati sredstva", kazao je Aleksić.

(Beta, 27.04.2026)

