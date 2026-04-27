Aleksić(NPS): U javnim preduzećima SNS formira izborne štabove, deli kvote za kapilarne glasove

Beta pre 1 sat

Predsednik Narodnog pokreta Srbije (NPS) Miroslav Aleksić izjavio je da se, prema informacijama koje dobija, u okviru javnih preduzeća uveliko formiraju izborni štabovi Srpske napredne stranke, vrši se pritisak na privrednike u Srbiji kojima se traži da dostave imena i prezimena svojih zaposlenih radnika, a kroz centre za socijalni rad i domove za stara lica, uz koordinaciju ministarke Milice Đurđević Stamenkovski, počela je podela kvota za kapilarne glasove".
 

Meni se čini da će izbori biti verovatno 12. jula i deluje mi da je to gotovo izvesno. Vučić je najavio otvaranje kapitalnih projekata, infrastrukturnih, poput Moravskog koridora i Dunavske magistrale, i to će da se dešava tokom juna meseca. U maju će se verovatno usvojiti ovi predlozi za izmenu izbornih zakona po preporukama ODIHR, iako ti zakoni ništa suštinski ne menjaju. To je kozmetika", rekao je Aleksić za Nova.rs.

Na pitanje kada će biti organizovan sledeći sastanak opozicije, odgovorio je "odmah iza praznika, jer za sledeću nedelju je najavljena ta sednica Skupštine na kojoj će se glasati o nepoverenju Vladi".

"Očekujemo da ta sednica počne u utorak. Nisam siguran u tu informaciju, ali to je nešto što smo mogli da čujemo. Mi koji smo deo parlamenta ćemo biti fokusirani na tu sednicu, a odmah iza toga moramo da radimo na pripremama kao da su izbori u julu, jer ja verujem da će biti u julu, i sve ukazuje da će biti u julu. Ne smemo da propustimo nijedan dan bez toga da se pripremamo i spremimo za taj scenario", poručio je Aleksić.

 
 
 
Aleksić (NPS): Opozicija i studenti treba da se ponašaju kao da će izbori biti u julu
 
 
Predsednik Narodnog pokreta Srbije (NPS) Miroslav Aleksić kazao je danas da svi politički akteri koji se protive vlasti treba da se ponašaju kao da će se vanredni parlamentarni izbori održati u julu te da je važno da se svi potrude da ne dođe do rasipanja opozicionih glasova.

Aleksić je gostujući na televiziji Nova S kazao da bi formiranje zajedničke liste studenata i opozicije bilo idealan scenario i da bi u tom slučaju Srpska napredna stranka (SNS) izgubila izbore.

"Brojevi kažu da u zbiru studentska lista i opozicione stranke pobeđuju režim Aleksandra Vučića (...) Kada vam gori kuća, nije važno da li požar gasite crvenim ili plavim kofama vode. Važno je da ga ugasite. Kada se stvori ambijent za politički život, možemo da pričamo o ideologijama, programima i ostalim stvarima", kazao je lider NPS.

Po njegovim rečima, predsednik Srbije Aleksandar Vučić je svestan da SNS nema većinsku podršku građana i zato okleva sa raspisivanjem izbora.

"Vučić se boji izbora, ne postoji dobar termin izbora za SNS, svesni su da većina građana Srbije njih ne podržava (...) Oni će se voditi logikom pukog preživljavanja, jer je za njih ostanak na vlasti pitanje slobode. Zato neće birati sredstva", kazao je Aleksić.

(Beta, 27.04.2026)

Aleksić (NPS): U javnim preduzećima SNS formira izborne štabove, deli kvote za kapilarne glasove

Aleksić (NPS): U javnim preduzećima SNS formira izborne štabove, deli kvote za kapilarne glasove

Aleksić (NPS): Opozicija i studenti treba da se ponašaju kao da će izbori biti u julu

Aleksić (NPS): Opozicija i studenti treba da se ponašaju kao da će izbori biti u julu

Aleksić (NPS): Opozicija i studenti treba da se ponašaju kao da će izbori biti u julu

Aleksić (NPS): Opozicija i studenti treba da se ponašaju kao da će izbori biti u julu

