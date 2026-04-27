Aleksić (NPS): U javnim preduzećima SNS formira izborne štabove, deli kvote za kapilarne glasove

Meni se čini da će izbori biti verovatno 12. jula i deluje mi da je to gotovo izvesno. Vučić je najavio otvaranje kapitalnih projekata, infrastrukturnih, poput Moravskog koridora i Dunavske magistrale, i to će da se dešava tokom juna meseca. U maju će se verovatno usvojiti ovi predlozi za izmenu izbornih zakona po preporukama ODIHR, iako ti zakoni ništa suštinski ne menjaju. To je kozmetika", rekao je Aleksić za Nova.rs.

Na pitanje kada će biti organizovan sledeći sastanak opozicije, odgovorio je "odmah iza praznika, jer za sledeću nedelju je najavljena ta sednica Skupštine na kojoj će se glasati o nepoverenju Vladi".

"Očekujemo da ta sednica počne u utorak. Nisam siguran u tu informaciju, ali to je nešto što smo mogli da čujemo. Mi koji smo deo parlamenta ćemo biti fokusirani na tu sednicu, a odmah iza toga moramo da radimo na pripremama kao da su izbori u julu, jer ja verujem da će biti u julu, i sve ukazuje da će biti u julu. Ne smemo da propustimo nijedan dan bez toga da se pripremamo i spremimo za taj scenario", poručio je Aleksić.