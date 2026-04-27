Bivši francuski predsednik: Čak i posle Trampa, Evropa treba da nauči da živi sama, bez podrške SAD

Evropska unija (EU) treba da nauči da živi "sama" i da se više ne oslanja na Sjedinjene Američke Države (SAD) čak i posle odlaska Donalda Trampa (Trump) sa vlasti, izjavio je bivši predsednik Francuske, socijalista Fransoa Oland (Francois Hollande), preneli su večeras tamošnji mediji.

Oland se založio za brzu izgradnju unapređenih evropskih odbrambenih snaga usredsređenih oko nekoliko zemalja koje su spremne da to urade.

"Moraćemo da živimo sami, Evropa sama. Nemcima i Britancima je veoma teško da zamisle zapadni svet bez SAD", ocenio je Oland i dodao da ne treba verovati da će se SAD vratiti Evropi kao i pre, kada Tramp više ne bude predsednik.

To je gotovo, rekao je bivši predsednik.

"Političari, ali i građani, treba da zamisle svet u kojem više nismo saveznici sa SAD. Čak i ako bi demokratski predsednik, što bi bilo poželjno, došao na vlast neće biti ništa popustljiviji niti podržavajući", smatra Oland, koji je bio predsednik pre centriste Emanuela Makrona (Emmanuel Macron).