Cvetković (SPO) posle konsultacija s Vučićem: Izbori su uvek rešenje svake krize

Beta pre 5 sati

  Predsednik Srpskog pokreta obnove (SPO) Aleksandar Cvetković izjavio je posle današnjih konsultacija u Predsedništvu Srbije da ta stranka smatra da su izbori "uvek rešenje svake krize" kao i da je neophodan dijalog svih političkih činilaca kako se, po njegovim rečima, ne bi dešavale nemile scene.

Cvetković je posle razgovora delegacije SPO s predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem rekao da u vezi eventualnog raspisivanja vanrednih parlamentarnih izbora treba "odmeriti šta je državni interes".

"Država to smo mi. To je poruka koju možemo uputiti svim građanima, svi smo mi država Srbija", kazao je lider SPO.

Cvetković je dodao da su s Vučićem razgovarali i o geostrateškom položaju Srbije, kako u odnosu na EU tako i u "svetlu tektonskih promena i poremećaja u svetu".

"Izneli smo naš stav da Srbija treba da postane punopravan član EU u smislu da našim građanima olakšamo život, putovanja, standard, uz najveće investicije koje EU ima u Srbiji. Bez toga se ne može i ne treba", kazao je Cvetković.

Konsultacije u Predsedništvu Srbije nastavljene su razgovorima Aleksandra Vučića s predstavnicima Srpske radikalne stranke. 

 

Srpska monarhistička stranka i Naša Drina prekinule saradnju sa SPO i Ruskom strankom
 
 
Srpska monarhistička stranka i pokret Naša Drina saopštili su danas da prekidaju saradnju sa Srpskim pokretom obnove (SPO) i Ruskom strankom zbog njihovog učešća u konsultacijama sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Kako su naveli u saopštenju, takav potez predstavlja davanje političkog legitimiteta vlasti u uslovima koje ocenjuju kao krajnje nedemokratske.

"Nema saveza, a ni budućnosti sa strankama koje potkopavaju napore širokog narodnog pokreta u borbi za demokratske promene. Naš put ostaje jasan - dosledna borba za političku odgovornost, slobodne institucije i istinsku volju građana. Saradnja sa onima koji odstupaju od tih principa za nas više nije moguća", saopšteno je.

Dodali su da je ta odluka doneta na današnjem sastanku rukovodstva Srpske monarhističke stranke i pokreta Naša Drina.

 

(Beta, 27.04.2026)

