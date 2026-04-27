Cvetković (SPO) posle konsultacija s Vučićem: Izbori su uvek rešenje svake krize

Predsednik Srpskog pokreta obnove (SPO) Aleksandar Cvetković izjavio je posle današnjih konsultacija u Predsedništvu Srbije da ta stranka smatra da su izbori "uvek rešenje svake krize" kao i da je neophodan dijalog svih političkih činilaca kako se, po njegovim rečima, ne bi dešavale nemile scene.

Cvetković je posle razgovora delegacije SPO s predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem rekao da u vezi eventualnog raspisivanja vanrednih parlamentarnih izbora treba "odmeriti šta je državni interes".

"Država to smo mi. To je poruka koju možemo uputiti svim građanima, svi smo mi država Srbija", kazao je lider SPO.

Cvetković je dodao da su s Vučićem razgovarali i o geostrateškom položaju Srbije, kako u odnosu na EU tako i u "svetlu tektonskih promena i poremećaja u svetu".

"Izneli smo naš stav da Srbija treba da postane punopravan član EU u smislu da našim građanima olakšamo život, putovanja, standard, uz najveće investicije koje EU ima u Srbiji. Bez toga se ne može i ne treba", kazao je Cvetković.

Konsultacije u Predsedništvu Srbije nastavljene su razgovorima Aleksandra Vučića s predstavnicima Srpske radikalne stranke.