Cvetković (SPO) posle konsultacija s Vučićem: Izbori su uvek rešenje svake krize
Cvetković je posle razgovora delegacije SPO s predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem rekao da u vezi eventualnog raspisivanja vanrednih parlamentarnih izbora treba "odmeriti šta je državni interes".
"Država to smo mi. To je poruka koju možemo uputiti svim građanima, svi smo mi država Srbija", kazao je lider SPO.
Cvetković je dodao da su s Vučićem razgovarali i o geostrateškom položaju Srbije, kako u odnosu na EU tako i u "svetlu tektonskih promena i poremećaja u svetu".
"Izneli smo naš stav da Srbija treba da postane punopravan član EU u smislu da našim građanima olakšamo život, putovanja, standard, uz najveće investicije koje EU ima u Srbiji. Bez toga se ne može i ne treba", kazao je Cvetković.
Konsultacije u Predsedništvu Srbije nastavljene su razgovorima Aleksandra Vučića s predstavnicima Srpske radikalne stranke.
"Nema saveza, a ni budućnosti sa strankama koje potkopavaju napore širokog narodnog pokreta u borbi za demokratske promene. Naš put ostaje jasan - dosledna borba za političku odgovornost, slobodne institucije i istinsku volju građana. Saradnja sa onima koji odstupaju od tih principa za nas više nije moguća", saopšteno je.
Dodali su da je ta odluka doneta na današnjem sastanku rukovodstva Srpske monarhističke stranke i pokreta Naša Drina.
(Beta, 27.04.2026)