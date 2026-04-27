MUP upozorio na rizik od prevara nakon incidenta na platformi za zakazivanje smeštaja Booking.com

Beta pre 1 sat

 Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) upozorilo je danas građane na povećan rizik od zloupotreba i prevara nakon bezbednosnog incidenta na platformi za zakazivanje smeštaja "Booking.com", u kojem je došlo do neovlašćenog pristupa određenim podacima korisnika.

Kako je navedeno u saopštenju, neovlašćena lica mogla su da pristupe podacima kao što su imena, kontakt informacije i detalji rezervacija, što može biti iskorišćeno za ciljane prevare i "fišing" napade.

Prema navodima kompanije Booking.com, podaci o platnim karticama nisu direktno kompromitovani, ali upozoravaju da bi prikupljeni podaci mogli biti zloupotrebljeni u pokušajima prevare, u kojima se od korisnika naknadno traže podaci o karticama ili izvršenje uplata.

MUP apeluje na građane koji su koristili ovu platformu i ostavljali podatke o platnim karticama da obrate posebnu pažnju na transakcije, te da u slučaju sumnjivih aktivnosti odmah kontaktiraju banku i blokiraju karticu.

Građani se dodatno upozoravaju da budu oprezni prema porukama koje se predstavljaju kao komunikacija sa smeštajem ili samom platformom, posebno ako se u njima zahteva hitna uplata ili "verifikacija" kartice.

MUP je dodao da su i ranije beleženi slučajevi zloupotrebe podataka putem lažnog predstavljanja smeštajnih objekata, pri čemu napadači koriste stvarne podatke o rezervacijama kako bi prevaru učinili uverljivijom.

U slučaju sumnje na zloupotrebu ili uočene neovlašćene transakcije, građanima se savetuje da obaveste banku, blokiraju karticu i slučaj prijave nadležnim organima.

(Beta, 27.04.2026)

