Odbornici opozicije Skupštine Beograda tražili objašnjenje ko su ljudi u crnim kapuljačama na ulazu
"Ljutovac stalno nosi neke planove. Ako ste imali neprijatnosti, izvinjavam se", rekao je Nikodijević.
Nikodijević je istakao da sve zgrade gradske uprave obezbeđuje privatno obezbeđenje.
Manojlović je zatražio i otkazivanje specijalizovane izložbe Ekspo i predložio da se tim novcem grade stanovi za mlade ali predlog nije dobio neophodnu većinu.
Odbornici Kreni-promeni napustili su sednicu Skupštine grada posle govora Save Manojlovića koji je najavio da će predstavnici te stranke danas u znak protesta pešačiti 20 kilometara do Batajnice, da, kako je naveo, "jednog dana ne bismo došli u situaciju da svi u Beogradu moraju da pešače".
Stefan Simić (Pokret slobodnih građana) tražio je dopunu dnevnog reda sednice predlogom za razrešenje sekretara Sekretarijata za javni prevoz Radovana Kremića i v.d. direktora GSP Beograda Zorana Šarca, ali ni taj predlog nije prihvaćen.
Simić je upitao kako je moguće da GSP Beograd dobija subvencije od 4,6 milijardi dinara, a da je to preduzeće platilo večeru u kafani "Mali vikend" za 400 ljudi iz Samostalnog sindikata na kojoj je bio i Šarac.
Odbornik Miloš Pavlović (Narodni pokret Srbije) zatražio je dopunu dnevnog reda predlogom da se osnuje anketni odbor za ispitivanje stanja u poslovanju GSP Beograd, ali ni njegov predlog nije usvojen.
"Građani kad ustanu ujutru mole boga da dođe autobus gradskog prevoza, a kada uđu - da se ne zapali. Potrošili ste mnogo para za table na stanicama gradskog prevoza koje nisu tačne", rekao je Pavlović.
Odbijeno je još nekoliko predloga opozicionih odbornika među kojima je i zaštita starog Savskog mosta i zgrade Generalštaba.
Na dnevnom redu sednice su 44 tačke među kojima su Predlog izmene i dopune Plana generalne regulacije građevinskog područja Beograda i izmena Odluke i javnom linijskom prevozu, kao i izmene Rešenja o proglašenju zaštićenog područja "Miljakovačka šuma", "Šuma Košutnjak", "Bojčinska šuma" i "Lipovačka šuma - Drugi rt".
Kako je najavljeno, na dnevnom redu su Predlog izmene i dopune Plana generalne regulacije građevinskog područja sedišta jedinice lokalne samouprave za grad Beograd (II faza - 1. etapa), kao i predlozi planova detaljne regulacije od značaja za razvoj grada.
Na dnevnom redu su Predlog plana detaljne regulacije tunelske veze Savske i Dunavske padine od Karađorđeve do Ulice mitropolita Petra, Predlog izmena i dopuna Plana detaljne regulacije za područje između ulica Francuske, Cara Dušana, Tadeuša Košćuška i postojeće pruge na Dorćolu.
Odbornici će razmatrati i Predlog plana detaljne regulacije područja severno od raskrsnice ulica: Zemunske, Tošin bunar i planirane saobraćajnice Nove 1 na opštini Novi Beograd.
Na dnevnom redu je i Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji grada Beograda, razmatranje Informacije o davanju na upravljanje i održavanje stajališta "Beograd Jug" sa pripadajućim prostorom za privremeno zadržavanje vozila Privrednom društvu BAS na period od dve godine, kao i Predlog plana mesta za postavljanje stanice za iznajmljivanje lakih električnih trotineta i električnih bicikala na teritoriji grada.
Pred odbornicima su i razmatranje Izveštaja o realizaciji aktivnosti iz Akcionog plana adaptacije na klimatske promene sa procenom ranjivosti, razmatranje Izveštaja o radu Gradskog pravobranilaštva Grada Beograda, gradskog ombudsmana Grada Beograda, Kancelarije za mlade za 2025. godinu, kao i razmatranje Izveštaja o radu Saveta za zdravlje Grada Beograda za 2025. godinu.
Na dnevnom redu biće i Predlog rešenja o izmeni Rešenja o stavljanju pod zaštitu prirodnog dobra "Tri hrasta lužnjaka - bare", Predlog rešenja o izmeni Rešenja o stavljanju pod zaštitu prirodnog dobra "Kosmaj" i "Avala", kao i Predlog rešenja o izmeni Rešenja o proglašenju zaštićenog područja "Miljakovačka šuma", "Šuma Košutnjak", "Bojčinska šuma" i "Lipovačka šuma - Drugi rt".
(Beta, 27.04.2026)