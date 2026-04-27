Odbornici opozicije Skupštine Beograda tražili objašnjenje ko su ljudi u crnim kapuljačama na ulazu

Sednica Skupštine Beograda počela je pitanjem direktora Kreni-promeni Save Manojlovića ko su ljudi sa crnim kapuljačama zbog kojih je odbornik Milan Ljutovac imao neprijatnosti prilikom ulaska u zgradu zbog toga što je nosio planove grada.

Predsednik Skupštine Nikola Nikodijević rekao je da će proveriti u pauzi o čemu je reč i izvinio se ukoliko je Ljutovac imao neprijatnosti.

"Ljutovac stalno nosi neke planove. Ako ste imali neprijatnosti, izvinjavam se", rekao je Nikodijević.

Nikodijević je istakao da sve zgrade gradske uprave obezbeđuje privatno obezbeđenje.

Manojlović je zatražio i otkazivanje specijalizovane izložbe Ekspo i predložio da se tim novcem grade stanovi za mlade ali predlog nije dobio neophodnu većinu.

Odbornici Kreni-promeni napustili su sednicu Skupštine grada posle govora Save Manojlovića koji je najavio da će predstavnici te stranke danas u znak protesta pešačiti 20 kilometara do Batajnice, da, kako je naveo, "jednog dana ne bismo došli u situaciju da svi u Beogradu moraju da pešače".

Stefan Simić (Pokret slobodnih građana) tražio je dopunu dnevnog reda sednice predlogom za razrešenje sekretara Sekretarijata za javni prevoz Radovana Kremića i v.d. direktora GSP Beograda Zorana Šarca, ali ni taj predlog nije prihvaćen.

Simić je upitao kako je moguće da GSP Beograd dobija subvencije od 4,6 milijardi dinara, a da je to preduzeće platilo večeru u kafani "Mali vikend" za 400 ljudi iz Samostalnog sindikata na kojoj je bio i Šarac.

Odbornik Miloš Pavlović (Narodni pokret Srbije) zatražio je dopunu dnevnog reda predlogom da se osnuje anketni odbor za ispitivanje stanja u poslovanju GSP Beograd, ali ni njegov predlog nije usvojen.

"Građani kad ustanu ujutru mole boga da dođe autobus gradskog prevoza, a kada uđu - da se ne zapali. Potrošili ste mnogo para za table na stanicama gradskog prevoza koje nisu tačne", rekao je Pavlović.

Odbijeno je još nekoliko predloga opozicionih odbornika među kojima je i zaštita starog Savskog mosta i zgrade Generalštaba.

Na dnevnom redu sednice su 44 tačke među kojima su Predlog izmene i dopune Plana generalne regulacije građevinskog područja Beograda i izmena Odluke i javnom linijskom prevozu, kao i izmene Rešenja o proglašenju zaštićenog područja "Miljakovačka šuma", "Šuma Košutnjak", "Bojčinska šuma" i "Lipovačka šuma - Drugi rt".