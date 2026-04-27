Pavlović (NPS): Beograd će vožnja električnim autobusom koštati skuplje nego vožnja taksijem

Potpredsednik Narodnog pokreta Srbije (NPS) Miloš Pavlović rekao je da će gradski prevoz električnim autobusima u Beogradu, koji će obavljati privatni prevoznik, koštati više nego vožnja građana taksijem, ako se iz gradskog budžeta izdvoji 700 dinara po kilometru, bez poreza na dodatu vrednost za plaćanje te usluge.

On je na sednici Skupštine Beograda, na kojoj je razmatran Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji grada Beograda kojom se planira uvođenje električnih autobusa kroz zone 1 i 2 u Beogradu, rekao da se te linije oduzimaju GSP Beograd i daju privatniku.

"Nastavlja se privatizacija gradskog javnog prevoza. To je koruptivan prevoz. Kad uđete u taksi plaćate od 96 do 105 dinara po kilometru, a u električnom autobusu će ista vožnja koštati 700 dinara, plus PDV. Taj prevoz će biti skuplji nego što je u Londonu, Ženevi...", rekao je Pavlović.

Istakao je da je tenderom predviđeno da prevoznik u privatno-javnom partnerstvu mora imati 60 novih električnih autobusa, što znači da je tender "nacrtan".

"Samo onaj ko zna da će da dobije taj posao može da ima 30 električnih autobusa, a još 30 je obavezan da nabavi u roku od tri meseca", rekao je Pavlović.

Odbornik Pokreta slobodnih građana Stefan Simić istakao je da se na svakoj sednici Skupštine razmatra povećanje cena privatnim prevoznicima.

"GSP Beograd je u teškom stanju i zato sam tražio smenu v.d. direktora tog preduzeća Zorana Šarca koji nije uradio ništa, osim što je povećao dug za pet milijardi dinara", rekao je Simić.

Istakao je da će, verovatno posao prevoza putnika električnim autobusima dobiti saobraćajno preduzeća "Strela" jer je baš danas objavilo da je kupilo 30 električnih autobusa.

"Ko kupuje unapred električne autobuse ako ne zna da će dobiti posao", upitao je Simić.

Dodao je da je Grad Beograd platio 30.000 evra svaku informativnu tablu na autobuskim stanicama, a da najmanje 50 odsto nisu tačne.

Odbornik Zeleno-levog fronta (ZLF) Natalija Stojmenović istakla je da su sve javne usluge pod vlašću Srpske napredne stranke u procesu "tihe" privatizacije i da danas 50 odsto autobusa GSP Beograda nije u vlasništvu tog preduzeća, već privatnika.

"Ovaj grad vode ljudi u stanju vršioca dužnosti, odnosno u bespravnom statusu zbog čega ne snose odgovornost", rekla je Stojmenović i upitala kako je Apoteke Beograd mogla da vodi Jasmina Bjeletić, protiv koje se vodi spor zbog korupcije.

Istakla je da je ZLF predložio set antikoruptivnih zakona koji predviđaju da se izbor direktora javnih preduzeća ne može obavljati u skraćenom postupku, da kandidat mora imati plan poslovanja, a da Nadzorni odbor mora biti ekspertsko telo.

Gradski menadžer Miroslav Čučković je na kritike odbornika opozicije odgovorio navođenjem ugovora koji su potpisani, a koji će poboljšati prevoz građana u Beogradu.

Istakao je da je potpisan ugovor u vrednosti 915 miliona evra za kupovinu voza za metro, zatim ugovor za kupovinu 30 vozova za BG voz, kao i ugovor za kupovinu 50 električnih autobusa za potrebe međunarodne izložbe Ekspo 2027 koji će nakon završetka te manifestacije biti u uključeni u gradski prevoz.

Odbornici vladajuće većine su, uprkos kritikama odbornika opozicije, koji nisu bojkotovali sednicu, usvojili Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji grada Beograda, Informaciju o davanju na upravljanje i održavanje stajališta "Beograd Jug" sa pripadajućim prostorom za privremeno zadržavanje vozila Privrednom društvu BAS na period od dve godine, kao i Predlog plana mesta za postavljanje stanice za iznajmljivanje lakih električnih trotineta i električnih bicikala na teritoriji grada.

(Beta, 27.04.2026)