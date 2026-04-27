Prognoza za utorak, 28. april: Sutra na severu oblačno, u ostalim krajevima pretežno sunčano i toplo

Na severu Srbije sutra će biti umereno oblačno, a u ostatku zemlje pretežno sunčano i toplo, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Jutro hladno, na jugozapadu, jugu i jugoistoku ponegde sa slabim prizemnim mrazem.

Sredinom dana i posle podne umereno naoblačenje sa severa će se proširiti i na ostali deo zemlje, ali će se zadržati uglavnom suvo vreme dok se kiša i kratkotrajni pljuskovi očekuju tek ponegde na jugu i jugozapadu.

Duvaće slab i umeren, istočni i severoistočni vetar.

Jutarnja temperatura biće od dva do devet, a najviša dnevna od 20 do 25 stepeni.

U Beogradu će biti pretežno sunčano i toplo uz postepeno umereno naoblačenje, ali će se zadržati suvo vreme.

Jutarnja temperatura biće od šest do devet, a najviša dnevna oko 22 stepena.

Narednih dana biće svežije, a u petak ponegde i sa slabim prizemnim mrazem u jutarnjim satima. U sredu će biti oblačno, mestimično sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima.

Zatim promenljivo uz smenu sunčanih i oblačnih intervala u većem delu zemlje suvo vreme, a kratkotrajna kiša ili pljusak se očekuju samo do petka na jugoistoku i istoku Srbije.

Za dane vikenda i početkom sledeće sedmice ponovo toplije.

Biometeorološka prognoza za utorak, 28. april:

Očekivane biometeorološke prilike izazivaće tegobe kod osoba sa kardiovaskularnim problemima. Kod meteoropata su mogući neraspoloženje i reumatski bolovi.

(Beta, 27.04.2026)